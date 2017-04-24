Batı Balkanlar'da Miraç Kandili - Saraybosna/

Balkanların batısındaki Bosna Hersek, Makedonya ve Sırbistan'da yaşayan Müslümanlar Miraç Kandili'ni kutladı.



Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde kandil dolayısıyla Kur'an-ı Kerim gecesi düzenlendi, dualar edildi ve ilahiler okundu. Miraç Kandili dolayısıyla ülke genelindeki camilerde çeşitli programlar gerçekleştirildi.



Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yaşayan Müslümanlar ise tarihi Mustafa Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit, Türkçe, Arnavutça ve Boşnakça ilahiler dinledi.



Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun olduğu Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'dakiler başta olmak üzere birçok camide Kur'an-ı Kerim okundu.



Balkan ülkelerindeki Müslümanlar, kandil gecesini ibadet ve dualarla geçiriyor.