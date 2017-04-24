Batı Balkanlar'da Miraç Kandili - Saraybosna/
Balkanların batısındaki Bosna Hersek, Makedonya ve Sırbistan'da yaşayan Müslümanlar Miraç Kandili'ni kutladı.
Balkanların batısındaki Bosna Hersek, Makedonya ve Sırbistan'da yaşayan Müslümanlar Miraç Kandili'ni kutladı.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde kandil dolayısıyla Kur'an-ı Kerim gecesi düzenlendi, dualar edildi ve ilahiler okundu. Miraç Kandili dolayısıyla ülke genelindeki camilerde çeşitli programlar gerçekleştirildi.
Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yaşayan Müslümanlar ise tarihi Mustafa Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit, Türkçe, Arnavutça ve Boşnakça ilahiler dinledi.
Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun olduğu Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'dakiler başta olmak üzere birçok camide Kur'an-ı Kerim okundu.
Balkan ülkelerindeki Müslümanlar, kandil gecesini ibadet ve dualarla geçiriyor.