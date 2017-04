Batı Antalya Yaş Sebze Meyve İhracatında Rusya Açığını Romanya, Beyaz Rusya, Almanya, Bulgaristan...

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği(BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Satıcı, Rusya'nın kısıtlama koymasına rağmen, domatesin yıl başından bu yana yüzde 44'lük oranla en çok ihraç ettikleri ürün olduğunu kaydetti.



BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Satıcı, Batı Akdeniz'den 20 Nisan 2017 tarihine kadar gerçekleşen 500 milyon dolarlık ihracat rakamlarını yaptığı toplantıyla değerlendirdi. BAİB Başkanı Mustafa Satıcı, Isparta ,Antalya, Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz bölgesinde ihracatın 500 milyon doları aştığını söyledi.



Geçen yıla oranla yaş sebze,meyve toplamında ilk dört ayda geçen yıla oranla yüzde 24'lük bir ihracat artışı yakaladıklarının altını çizen Satıcı,"Yılbaşından bu yana yakalanan seviye sevindirici" dedi.



Son yıllarda dünyada ticaret yapmanın zorluğundan yakınan Satıcı, "Bizim coğrafyada da ticaret yapmakta oldukça zorlaştı. Ekonomik krizler, savaşlar, güvenlik sorunları, ikili ilişkilerdeki gerilimleri üst üste koyduğumuzda hem ülke ihracatımızın hem bölge ihracatımızın artmış olması bu anlamda büyük başarıdır. 2017 yılında ülke ihracatında da artış var. BAİB olarak ihracat artışımız Türkiye ortalamasının iki katıdır. Son 10 yıllık periyoda bakıldığında bölgemiz ihracatı istikrarlı şekilde artışına devam ediyor. 100 milyon dolar seviyelerinden ihracatımız, son 15 yılda yaklaşık 14 kat artarak 1.5 milyon dolara dayandı" dedi.



"Yüzde 24 arttı"



Bölge ihracatında en önemi sektörlerin yaş sebze meyve, maden olduğunun altını çizen Satıcı,"Bu sektörlerde de yıl başından bu yana önemli artış oldu. Yaş sebze meyve ihracatımız 153 milyon dolara ulaştı. Geçen seneye oranla yüzde 24 arttı. Yine madencilik sektörü ihracatımız 123 milyon dolara aştı, gecen seneye oranla artış oranımız yüzde 32 oldu. Bu sektörleri kimyevi maddeler ve mamulleri, ağaç orman ürünleri, demir işi materyaller takip ediyor. Totalde bölge ihracatımız yüzde 24 artış gösterdi" diye konuştu.



"Çin lider"



Satıcı şöyle konuştu: "Bölgemizde en çok ihracat yaptığımız ülkeler ise mermerden dolayı Çin Halk Cumhuriyeti ilk sırada. Bu ülkeye ihracatımız geçen seneye oranla yüzde 40 artış gösterdi ve 65 milyon dolara yaklaştık. Romanya'ya ihracatımız yüzde 50, Beyaz Rusya'ya yüzde 82, ve Kazakistan'a ise yüzde 53 ihracatımız arttı."



"Domateste yüzde 44 artış"



Türkiye'nin son 5 yıllık yaş sebze meyve ihracat rakamları hakkında da veriler paylaşan Satıcı,"2013-2016 yılları arasında yaş sebze meyve ihracatımız 2 milyar dolar düzeyinde kaldığını hatta bir miktar düştüğünü görüyoruz. Geçen seneki Rusya kriziyle birlikte 2 milyar seviyesine düştü. Yılbaşından buyana Türkiye'nin yaş sebze meyve ihracatında yüzde 14 bir artış var. 2017 yılının ilk gününden bugüne kadar en çok ihraç ettiğimiz ürün domates. Domates ihracatımız yaklaşık yüzde 44 arttı. 153 milyon dolara yaklaştı. Bunu limon, mandalina ve biber takip ediyor. Toplamda 2016'ya göre bugüne kadar yüzde 14'lük bir yaş sebze meyve ihracatında yüzde 14'lük artış gösterdi" ifadelerine yer verdi.



" Irak yaş sebze ihracatında ilk sırada"



Daha önceleri ihracatta hep Rusya'nın birinci olduğunu aktaran Satıcı,"Ambargodan dolayı sıralama değişti. Sevindirici yönü şu ki,2016'nın bu döneminde Rusya'ya sebze meyve ihracatımız ilk 10'da bile değildi. Şuanda ikinci sıraya yükseldi. Sebebi ise Rusya'nın narenciye ürünlerine olan yasağı kaldırmasıdır. Irak en çok ihracat yaptığımız ülke. 105 milyon dolar civarında Irak'a ihracat yapıldı. Bunu 84 milyon dolarla Rusya takip ediyor.Rusya'ya ihracatımız gecen yılın aynı dönemine göre ülke geneli yüzde 30 artış gösterdi" dedi.



"Yaş sebze meyve ihracatı 153 milyon dolara ulaştı"



Batı Akdeniz Bölgesi'nin ihracat rakamları hakkında da bilgiler veren Satıcı,"2017 yılında yaş sebze meyve ihracatı bölgemizde yüzde 24 artış gösterdi. Bu artışla bölgemizdeki yaş sebze meyve ihracatı 153 milyon doları aştı. En çok ihraç ettiğimiz ürünler, domates, biber, nar ve salatalık. Domates ihracatımız bölgemizde yüzde 44 oranında artış gösterdi. En çok ihracat yaptığımız ülkeler sıralamasında Rusya'yı göremiyoruz. Romanya, Beyaz Rusya, Almanya, Bulgaristan ve Ukrayna şeklinde devam ediyor" ifadelerine yer verdi.



"Şuana kadar 59 ülkeye ihracat"



Bu yıl içinde 59 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini vurgulayan Satıcı,"2016 yılında bu sayı 151 ülkeydi. Yıl sonuna kadar bu rakamları aşacağız. Orta Doğu başta olmak üzere, heyetlerimiz yeni Pazar çalışmaları yapıyor. Rusya'nın almadığı ürünlerin bu pazarlarda değerlendirilmesini sağladık. Alım heyetleri ile firmalarımızı bir araya getiriyoruz. Fuar katılımlarına devam ediyoruz"dedi.



"1.6 milyar dolarlık hedefe ulaşırız"



2017 yılında 1.6 milyar dolarlık hedef koyduklarını kaydeden Satıcı, "Rusya'da kısıtlamaları kaldırırsa bu hedefi aşarız. Şu an kısıtlama kalmamış olmasına rağmen 2017 yılı için koyduğumuz hedefin üzerinde ihracatımız devam ediyor. Yüzde 10-12 bandında bir artış öngörmüştük, şu an yüzde 24'lerdeyiz. 2 katı önde gidiyoruz" bilgisini verdi.



"Mayıs ayında kısıtlamanın kalkması"



Rusya ile gelişmelerden bilgiler veren Satıcı,"Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Rus mevkidaşlarıyla görüşmeler yaptılar. O an için net bir sonuç alınmamış olsa bile, her iki tarafın hem kısıtlamaların kalkması, Rusya'daki Tür firmalarının çalışma izinlerinin yeniden verilmesi, ulaşımla belge sıkıntısının giderilmesi başta olmak üzere, bütün konularda her iki tarafın çalışma yaptığı ve mayıs ayı içinde bu kısıtlamaların kalkması yönünde ifadeleri var. Bu bizi heyecanlandırdı. Bu gerçekleşirse hem bölge hem ülke ihracatına ciddi katkıları olur. Bu iki yönlü bir avantajdır. Mevcut kısıtlama iki ülkeye de zarar veriyor. Bizim için Rusya önemli bir pazar. Orada ciddi bir alt yapımız var. Rusya'nın başka bir ülkeden kaliteli ürün temin etme şansları görünmüyor. Sağ duyunun hakim olup, bu sorunun çözülmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.



"Portakal vergisi etkilemez"



Rusya'nın yaş sebze meyve ihracatında dünyadan ithal ettiği tüm ürünlere uyguladığı bir gümrük vergisi olduğunu belirten Satıcı,"Birkaç farklı gümrük vergisi uyguluyor. Portakalla ilgili kısım Avrasya Ekonomi Topluluğu'nun aldığı bir karar. Portakala yüzde 5 gümrük vergisi. Bizim Rusya'ya çok yoğun bir portakal ihracatımız yok. Bu birliğin aldığı karar olduğu için direk Türkiye'ye yönelik bir çalışma değil. Kendi içlerinde aldıkları bir karar. İhracatımızı olumsuz etkileyecek bir durum oluşturmuyor. Burada önemli olan karşılıklı gümrük vergilerinin düşürülmesi, ithalatın ihracatın önünün açılmasıdır. Rusya'nın Avrupa'yla halen ambargosu devam ediyor. O nedenle Türkiye için onlar önemli bir şans" değerlendirmesini yaptı.



"Baharlık ürün ihracatı"



Dünyanın her yerinde 12 ay ihracat yaptıklarını ifade eden Satıcı,"Dönemsel ürünler var. Mayıs ayında kısıtlama kalktığı takdirde örtü altı için bir aylık ihracat sezonu kalıyor. Ardından kiraz ve ağustos da üzüm var. Ama üzümde kısıtlama var. Eylül ayında nar ve narenciye başlayacak. Kısıtlama kalktıktan sonra üreticimizin baharlık ürünleri Rusya'ya ihraç etme şansımız olacak" açıklamasını yaptı.



"İsrail'in gümrük vergisini kaldırması olumlu"



Satıcı,İsrail'in Türkiye'den ithal ettiği domates de vergiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Sorusuna Satıcı,"Olumlu bir gelişme. İsrail'de gümrük vergileri belirli dönemlerde kalkıyor. Bunu uzatma kararı aldılar. Sebebi de orada iç piyasa da talebe bağlı olarak fiyatların yükselmesiydi. Bizde de fiyatlar yüksek. Üreticiyi memnun edecek fiyatlar. Bunun da temel sebebi aralık ocak ayında iklimin sert geçmesi, rekoltenin düşmesi bir iki mahsul arasında boşluk. İsrail'e yılbaşı öncesi bir miktar ihracat yapmıştık. Buda gelişme bir miktar daha yapacağımız anlamına gelir.Çok ciddi bir hacim yakalamasak da olumlu bir gelişmedir" cevabını verdi. - ANTALYA