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Batı Akdenizli Doğal Taş İhracatçıları ABD'de Fuarda
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Batı Akdenizli Doğal Taş İhracatçıları ABD'de Fuarda

Batı Akdenizli doğal taş ihracatçıları, ABD'nin Orlando kentinde düzenlenen Coverings 2017 The Global Tile Stona Experience Fuarı'na katıldı.

Batı Akdenizli Doğal Taş İhracatçıları ABD'de Fuarda

Batı Akdenizli doğal taş ihracatçıları, ABD'nin Orlando kentinde düzenlenen Coverings 2017 The Global Tile Stona Experience Fuarı'na katıldı.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinden (BAİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, fuara BAİB Başkanı Mustafa Satıcı, BAİB Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Özel ve Selçuk Baysarı ile 8 firma temsilcisi katıldı.

Fuarda kendilerine ayrılan 16 metrekarelik alanda ürünlerini tanıtan firma temsilcileri, ABD ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen alıcılarla birebir iş görüşmeleri de gerçekleştirdi.

BAİB heyeti Orlando'da faaliyetlerini yürüten Rigotile firmasına da bir ziyaret gerçekleştirdi.

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