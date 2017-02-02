Batı Akdeniz İhracatı Moral Verdi

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Satıcı, Antalya, Burdur ve Isparta'yı kapsayan bölgeden yapılan ihracatın, yeni yıla yüzde 30 gibi bir artışla başlamasının, 2017 yılına dair beklentileri artırdığını belirtti.



Satıcı, yazılı açıklamasında, ocak ayında bölgeden yapılan ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 arttığını ifade etti.



Yılın ilk ayında Antalya, Burdur ve Isparta'dan 130 milyon 13 bin 728 dolar ihracat gerçekleştirildiğini vurgulayan Satıcı, Rusya Federasyonu'nun narenciye ürünlerine sınırlarını açması ve alternatif pazarlara yönelik faaliyetlerin gelişerek devam etmesi sayesinde, yaş meyve sebze sektöründe yarı yarıya ihracat artışı yaşandığını kaydetti.



Madenciliğin yanı sıra ağaç ve orman ürünleri ile kimya sektörünün de ihracatlarını artırdığına değinen Satıcı, "Diğer sektörlerin de yeni yıla ihracatlarını artırarak başlaması, 2017 yılına yönelik umutları güçlendirdi." değerlendirmesinde bulundu.



Çin'in, Batı Akdeniz'in en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke olma özelliğini koruduğunu belirten Satıcı, Almanya'ya gerçekleştirilen ihracattaki artışın, yeni yılın ilk ayında da devam ettiğini kaydetti.



Listedeki diğer ülkelere yapılan ihracatın ciddi oranda artmasının, tek bir pazara ağırlık vermek yerine dengeli bir ihracat yapısının oluştuğunun göstergesi olduğunun altını çizen Satıcı, öte yandan İran'a gerçekleştirilen ihracatın da yüzde 137,9 arttığına işaret etti.



Satıcı, 5 milyon 433 bin 886 dolarlık mal satılan Kazakistan'a ise ihracatın yüzde 358,9 arttığını belirterek, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:



"Batı Akdeniz ihracatının yeni yıla yüzde 30 gibi bir artış ile başlaması, 2017 yılına dair beklentiler ile ihracat ailesindeki moralleri artırdı. Öte yandan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği de yurt dışı pazarlama faaliyetlerini organize bir şekilde sürdürmek için başlattığı çalışmalarına ağırlık verdi. Bu çerçevede BAİB, yaş meyve sebze sektörünün temsilcileri ile şubat ayında Almanya'da gerçekleşecek Fruit Logistica Fuarı'na katılacak. Sektör temsilcileri Almanya'nın ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nde pazar araştırması çalışmaları gerçekleştirecek. Ayrıca maden sektörü temsilcileri, Amerika ve Avustralya'da düzenlenen fuarlarda bölgemizi temsil edecekler."