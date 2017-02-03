Batı Akdeniz İçin Sağanak, Buzlanma ve Don Uyarısı

Batı Akdeniz'de yarın akşam saatlerine kadar sahil kesimlerinde sağanak, iç kesimlerde ise hafif, yer yer orta kuvvette buzlanma ve don olayı görüleceği uyarısında bulunuldu.



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgenin batısı akşam saatlerinden itibaren, diğer yerleri de sabah saatlerinden itibaren yağışlı geçecek. Yağışlar sahil kesimlerde sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yağmur şeklinde olacak.



Gece hava sıcaklığının 2 ila 6 derece artacağı tahmin edilen bölgede, rüzgar ise Muğla ve civarında güney ve doğu yönlerden, diğer yerlerde kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Bölgenin iç kesimlerde hafif, yer yer orta kuvvette buzlanma ve don olayının etkili olması bekleniyor.



Denizlerde ise rüzgar, Bodrum-Kaş arasında öğle saatlerine kadar güney ve doğu yönlerden, öğleden sonra güneybatıdan, Kaş-Kumluca arası doğu, öğleden sonra batı yönlerden, Antalya Körfezi kuzey ve doğu yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0.5 ila 1,5 metre civarında olacak. Denizlerde akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağış görülecek.