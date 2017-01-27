Batı Akdeniz İçin Fırtına, Buzlanma ve Don Uyarısı

Batı Akdeniz'de yarın akşam saatlerine kadar fırtına, iç kesimlerde ise gündüz orta kuvvette, gece kuvvetli buzlanma ve don beklendiği uyarısında bulunuldu.



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Isparta ve ilçeleri sisli geçecek.



Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmeyen Batı Akdeniz'de rüzgarın kuzey yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Sahilde gece hafif, iç kesimlerde gündüz orta kuvvette, gece kuvvetli buzlanma ve donun etkili olacağı tahmin ediliyor.



Denizlerde rüzgarın kuzeyden 6 ila 8 kuvvetinde esmesi, Kumluca-Anamur arasında hızının 7 ila 9'u bulması, Dalga yüksekliğinin 2 ila 5, açıklarda 6 metre civarında, Görüşün ise iyi olması bekleniyor.