Batı Akdeniz'de Son 1 Ayda 13 Bin Armatür, 138 Trafo ve 228 Kilometrelik Hattın Bakımı Yapıldı

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya, Burdur ve Isparta'da kesintisiz enerji sağlamak için son 1 ayda 228 kilometrelik enerji hattının bakımını gerçekleştirdi.



AEDAŞ kesintisiz enerji için bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi. Ekipler, son 1 aylık periyotta 228 kilometrelik elektrik hattının bakımını yaparken, 138 trafoyu da elden geçirdi. Ekipler, kentlerde 13 bin 156 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştirdi.



AEDAŞ'tan yapılan açıklamada hizmet bölgesindeki illerde son 1 ayda yapılan çalışmalar şöyle özetlendi:



Antalya: Demre, Elmalı, Finike, Kalkan, Kaş, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Akseki, İbradı, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat, Serik, Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa'da 9 bin 778 aydınlatma armatürün bakımı gerçekleştirildi. Bölgede 179 kilometrelik hattın bakımı yapıldı. Toplam 108 elektrik trafosunun elden geçirildiği kentte 40 bina tipi trafo merkezi ve 19 dağıtım merkezinin de bakımı gerçekleştirildi.



Isparta: Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Merkez, Senirkent, Sütçüler, Şarkikarağaç, Uluborlu, Yalvaç ve Yenişarbademli'de bin 412 armatürün bakımını gerçekleştirildi. 31,5 kilometrelik hattın bakımını yapıldı. Kentte 38 pano ile 15 trafo elden geçirilirken 1 dağıtım merkezi ve 11 bina tipi trafo merkezinin bakımı tamamlandı.



Burdur: Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Burdur, Çavdır, Çeltikçi, Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Tefenni ve Yeşilova'da Mart ayında bin 966 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştirdi. 17,4 kilometrelik hatta elden geçirildi. Bu ilçelerde 15 trafo ve 4 bina tipi trafo merkezinin bakımı yapıldı. - ANTALYA