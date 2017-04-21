Batı Afrika Güçleri ile Gambiya Askerleri Arasında Çatışma

ADDİS Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'na (ECOWAS) bağlı askeri güçler ile bir önceki Gambiya Devlet Başkanı Yahya Jammeh'e ait evi koruyan Gambiya askerleri arasında çatışma çıktığı bildirildi.



Gambiya ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, ECOWAS güçlerinin Gambiya'nın bir önceki devlet başkanı Yahya Jammeh'e ait bir eve zorla girmeye çalışması ve evi koruyan Gambiya askerlerinin buna engel olması sonucu çatışma çıktı.



Olayda Jammeh'e ait bir evi koruyan 3 Gambiya askeri yaralandı.



Gambiya ordusundan Modou Mybe, ECOWAS askerlerin eve girme girişiminde bulunduğunu, kendilerinin ise buna engel olmaya çalıştığını belirtti. Mybe çatışmada kendilerine verilen emir gereği ECOWAS güçlerine ateş açmadıklarını ifade etti.



Gambiya Ordu Sözcüsü Albay Omar B. Bojang ise yaşanan olaylar ile ilgili soruşturma başlatacaklarını açıkladı.



ECOWAS'a bağlı askeri birlikler, Gambiya'da istikrarın sağlanması ve yeni yönetimin rayına girmesine destek olmak amacıyla ülkede güvenliği sağlıyor.