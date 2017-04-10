Batan Veysel Eroğlu, "Bizim bildiklerimiz bilseniz hakikaten yerinizde duramazsınız"

"Aslında bu anayasa değişikliği çok geç kaldı"

"30-40 yıl önce bu anayasaya değişikliği yapılması yani bizim teklifimizde cumhurbaşkanlığı sisteminin mutlaka gelmesi gerekiyordu"



AFYONKARAHİSAR - Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 16 Nisan da gerçekleştirilecek 'anayasa değişiklik referandum una' değinerek, "Yani bizim bildiklerimiz bilseniz hakikaten yerinizde duramazsınız. Aslında bu anayasa değişikliği çok geç kaldı. 30-40 yıl önce bu anayasaya değişikliği yapılması yani başkanlık sistemi bizim teklifimizde cumhurbaşkanlığı sisteminin mutlaka gelmesi gerekiyordu" dedi.

Bakan Eroğlu, partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı meslek odalarına yönelik verdiği akşam yemeğine katıldı. Termal bir otelde gerçekleştirilen yemeğe Bakan Eroğlu'nun yanı sıra AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Özkal, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, AK Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, ESOB Başkanı Abdülkadir Konak ile çok sayıda esnaf ve sanatkar katıldı. Yemeğe ayrıca Spor Toto 3. Lig 3 Grup lideri AFJET Afyonsporlu futbolcularda katıldı. Toplantının açılışında konuşan Bakan Eroğlu, 16 Nisanda çok önemli bir halk oylaması olacağını hatırlattı. Bunun Türkiye tarihindeki en önemli halk oylamalarından birisi olduğunu vurgulayan Bakan Eroğlu, "Neden? Çünkü şimdiye kadar çok büyük sıkıntılar atlattık. Yani mevcut sistem var ya kriz doğuruyor, kriz. Hükümet krizi, ekonomik kriz ne varsa var bunları özellikle vurgulamak istiyorum. Bu krizlerin faturasını da esnaf, vatandaş, çiftçi ve bütün millet çekiyor. Artık bu şekilde hiç bir şekilde fatura çekmeye herhangi bir şekilde niyetimiz yok" dedi.

"Vesayet sistemi devam ediyordu"

Bazı siyasi partilerin katılımcı bir şekilde yeni anayasa yapılması konusunda ilk başta 60 madde üzerinde uzlaşı sağlamalarına rağmen sonrasında caydıklarını anımsatan Bakan Eroğlu, Dolayısıyla bunun için özellikle istikrar için 18 maddelik bir anayasa değişikliği milletimizin önüne sunuldu. Biliyorsunuz; bütün partiler darbe anayasasının değişmesini istiyorlardı. Seçim beyannamesinde hepsi bunu belirtti. Ama maalesef her nedense bazı partiler 'hadi gelin birlikte bunu katılımcı bir anlayışla bu anayasayı değiştirelim darbe anayasasını değiştirelim' dediğimiz zaman maalesef bunlar 60'a kadar maddede anlaşılmasına rağmen caydılar. Yani vesayet sistemi devam ediyordu. O vesayet sistemi dediler ki o partilere 'ya buna asla girişmeyin kabul etmeyin' dediler. Neticede caydılar" şeklinde konuştu.

"30-40 yıl önce bu anayasaya değişikliği yapılması gerekiyordu"

Yapılacak olan anayasa değişikliğine çok geç kalındığını kaydeden Bakan Eroğlu konuşmasında şunları söyledi:

"Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye üzerinde oynanan oyunu gördü ve dediler ki Türkiye üzerinde büyük oyunlar oynanıyor. Yani bizim bildiklerimiz bilseniz hakikaten yerinizde duramazsınız. Aslında bu anayasa değişikliği çok geç kaldı. 30-40 yıl önce bu anayasaya değişikliği yapılması yani başkanlık sistemi bizim teklifimizde cumhurbaşkanlığı sisteminin mutlaka gelmesi gerekiyordu. Ama olmadı vesayet sistemi buna müsaade etmedi. Çünkü bildiğiniz gibi mutlaka cumhurbaşkanlığı marifetiyle bütün her şeyi kontrol etme yani birilerinin sitemini kontrol etme gibi bir anlayışı vardı. Bunun adı vesayet sistemiydi. Dolayasıyla vesayet sistemine son vermek için her iki genel başkan şunu söyledi; mesele memleket meselesiyse gerisi teferruattır. Burada memleket meselesi var" dedi.