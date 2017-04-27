Batan Rus Savaş gemisi Liman'ın fotoğrafları ortaya çıktı



İSTANBUL - Sarıyer Kilyos açıklarında bir Rus savaş gemisi canlı hayvan taşıyan gemiyle çarpıştı. Rus askerlerinin bazılarının kaybolduğu öğrenilirken, arama çalışmaları devam ediyor.

Sarıyer Kilyos açıklarında bir Rus savaş gemisi ile Youzarsif isimli canlı hayvan taşıyan gemi saat 13;45 sıralarında çarpıştı.Kaza sonrası savaş gemisindeki Rus askerlerden bazıları denize düştü. Olay yerine çok sayıda kurtarma botu gönderildi. Ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ediyor.