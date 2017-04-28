Batan Rus Gemisinin Personeli Ülkelerine Gitti (Yeniden)

KARADENİZ'de Togo bayraklı canlı hayvan taşıyan gemiye çarpıp batan "Liman" adlı Rus askeri gemisinin kurtarılan 78 personeli ülkesine gitti. 78 personel için gece saat 01.00 sıralarında bir Rus askeri uçağı Atatürk Havalimanı'na indi. Tğrk askeri konvoyu eşliğinde havalimanına gelen 78 kişi uçağa binip Moskova'ya uçtu. - İstanbul