Batan Liman Gemisinin Mürettebatı Rusya'ya Geri Döndü

– Türkiye'de batan Karadeniz Filosu'nun "Liman" gemisinin mürettebatı askeri uçakla Rusya'ya geri döndü.



Rossiya 24 TV kanalından yapılan açıklamada, "Rus Karadeniz Filosu'nun Liman gemisinin mürettebatı askeri uçakla Rusya'ya geri getirildi" denildi.



Liman gemisi dün İstanbul Boğazı'ndan 40 kilometre uzaklıkta başka bir gemiyle çarpıştı. 78 kişilik mürettebat Türkiye Sahil Güvenlik yetkilileri tarafından kurtarıldı. - Moskova