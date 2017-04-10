Bataklık Olan Karaköy Deresi Temizlendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Ahmetli ilçesine bağlı Karaköy Mahallesinde bataklık durumundaki derenin temizlik çalışmasını tamamlayarak, mahalle sakinlerini rahatlattı.



Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçede merkezinde ve mahallelerinde bulunan dere ve DSİ kanallarında temizlik, ıslah ve korkuluk çalışmalarına devam ediyor.



2 buçuk kilometre içme suyu şebekesini ve 2 kilometre kanalizasyon hattını yenilediği Ahmetli'nin Karaköy Mahallesinde 2 kilometrelik ıslahsız yaş derede temizlik çalışmasını tamamladı. Karaköy Mahalle Muhtarlığından, MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gelen talebi değerlendirmeye alan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bataklık ve haşerat yuvası durumundaki derede temizlik çalışması gerçekleştirerek dereyi sağlıklı hale getirdi.



Hizmetlerden dolayı çok memnun olduklarını belirten mahalle muhtarı Abdullah Adıgüzel, "Mahallemize bugüne kadar çok güzel hizmetler yapıldı. İçme suyu şebeke ve kanalizasyon hatlarımız tamamen yenilendi. Yollarımızda parke taşı ile kaplandı. Şimdi de bataklık ve haşerat yuvası durumunda olan deremiz temizlendi. Yabani bitkilerden dolayı deremizde sağlıklı bir su akışı gerçekleşmediği için su taşkınları meydana geliyordu. Bu yüzden dere etrafındaki tarım arazilerimiz zarar görüyordu. Temizlik çalışması gerçekleştiği için çok memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi. - MANİSA