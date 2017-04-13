Bat, Bulgar Tütün Pazarında Etkisini Arttırıyor

– British American Tobacco (BAT), Bulgaristan tütün pazarının yüzde 30'unu elinde tutan Bulgartabac'ın önde gelen markalarını satın almak için bir anlaşma imzaladı.



BAT'tan yapılan açıklamaya göre, ülkedeki rekabet otoritelerinin, şirketin satın almayla Bulgaristan tütün sektöründe tekelleşmeyeceğinin onaylanması ile 2017 yılının ortasında tamamlanması bekleniyor.



Satışın onaylanması durumunda, 100 milyon euronun üzerinde gerçekleşen bu satınalma ile BAT'ın Bulgaristan'daki pazar payı yüzde 12'den yüzde 40'a yükselecek.



Satın alma işlemiyle ilgili konuşan BAT Orta Avrupa Genel Müdürü Richard Widmann, Bulgaristan tütün pazarında parlak bir gelecek gördüklerini söyledi ve ekledi, "Bu önemli yatırım hem Bulgaristan pazarına güvendiğimizi hem de burada büyümek istediğimizin bir göstergesi" dedi.



Satın alma işleminin ek olarak 1,000 kişiye istihdam sağlayacağı öngörülüyor. Dünyanın en büyük ikinci tütün şirketi olan BAT, dünya genelinde 200'den fazla pazarda yer alıyor. Küresel çalışan sayısı 50 bin kişiden fazla olan BAT, 55 ülkede tütün pazarı lideri olarak yer alıyor. - İstanbul