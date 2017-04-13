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Bat, Bulgar Tütün Pazarında Etkisini Artırıyor
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Bat, Bulgar Tütün Pazarında Etkisini Artırıyor

BAT, Bulgartabac ile imzaladığı anlaşmayla Bulgar tütün pazarında etkisini artırmayı amaçlıyor.

Bat, Bulgar Tütün Pazarında Etkisini Artırıyor

BAT, Bulgartabac ile imzaladığı anlaşmayla Bulgar tütün pazarında etkisini artırmayı amaçlıyor.

Kaynak: Dunya.com

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