Basur tipleri nelerdir?

"Basur yer aldığı bölgeye göre hemoroid veya basur iç ve dış olarak ikiye ayrılır. Dış hemoroid (basur), makat bölgesinin en hassas ve ağrıya duyarlı olan bölgesinde yerleşirler. Buradaki damar pıhtılaşırsa aşırı ağrılı bir şişlik oluşturlar (tromboze hemoroid). İç hemoroid (basur), en sık rastlanan belirtisi ağrısız olarak makattan dışarıya sarkan şişliktir. Çoğunlukla hastalar tarafından dışkılama sonrasında temizlik işlemi sırasında tesadüfen fark edilirler. Bu hemoroid veya basurun dışarıya tam olarak sarkması veya fıtıklaşması ve içeri itilememesi durumu şiddetli ağrıya neden olabilir."



Basur neden olur?

"Günümüzde yaygın olarak kabul gören görüşe göre hemoroidler makat etrafındaki koruma gerçekleştiren yastıkçıkların bütünlüğün bozulması nedeni ile oluşur. Makat yastıkçıkları sağ ön, sağ arka ve sol yan yerleşimlidirler. Basur veya hemoroid sorunu olan kişilerde sağlıklı kişilere oranla toplardamarlar genişler, damarlarda pıhtılar oluşur, kas ve bağ dokularında sarkmalar meydana gelir. Bazı hastalarda, bu değişikliklere ek olarak, makat kanalı içinde yer alan bağırsak yüzeyinde ülserler, pıhtılaşma ve beslenme bozukluğu oluşur. Hemoroid veya basur oluşumunu kolaylaştıran faktörler arasında; sekreterlik, mimarlık, mühendislik, bankacılık gibi uzun süre oturmayı gerektiren meslekler yer alır. Vücut geliştirme, bisiklete binme, motosiklete binme, ata binme gibi bazı sporlar aynı şekilde hemoroid oluşumunu kolaylaştırırlar. İleri yaş, kronik kabızlık ya da ishal, dışkılama güçlüğü, gebelik, lohusalık, kalıtım, dışkılama sırasında aşırı ıkınma, fazla laksatif (dışkı yumuşatıcı) veya lavman kullanımı ve tuvalette uzun süre oturma alışkanlığı ise diğer hemoroid nedenleridir. Hemoroid veya basur gelişmesinde, kişisel hijyen, taharetlenme veya makat bölgesi temizliğinin bir ilgisi olmadığı saptanmıştır."

Basur ameliyatsız olarak tedavi edilebilir mi?

"Sıcak su içine oturma, bazı pomadların sürülmesi veya ağızdan hemoroid hapı alınması, basur için basit tedavilerdir. Ayrıca, doktorun muayenehanesinde yapılabilecek bazı tedavi şekilleri de mevcuttur. Bipolar koagülasyon yöntemiyle basura neden olan kan damarları yakılır. İnfrared koagülasyon tekniğiyle infrared (kırmızı ışık) adı verilen değişik dalga boyundaki lazer ışınıyla damarlar küçültülürek hemoroid memesi söndürülür. Skleroterapi yönteminde ise, kireç oluşturan bir kimyasal madde makat bölgesine iğneyle verilir. Hemoroid memesini besleyen toplar damarlarda kireç oluşumu sağlanarak orada yeni bir damar şişmesi, çatlaması ve genişlemesi engellenir. Son olarak bantlama tekniği uygulanabilir. Bu teknikte; hanımların saç tokası gibi bir lastik, anoskop denilen ve makat içine sokulan ışıklı bir alet ile kaydırılarak yerleştirilir. Böylelikle o hemoroid damarı boğulmuş olur. Hemoroid tedavisinde ağrısız yöntemlerin sonuçları ve başarısı çoğunlukla benzerdir. Ancak özellikle bant uygulaması uygun teknikle yapılmazsa şiddetli ağrıya neden olabilir. O yüzden deneyimli ellerde yapılması gerekir."

Basur ilerlerse ameliyat gerekebilir

"Hemoroid veya basur hastalığı ilerlemişse cerrahi yöntemlerle tedavi edilir. Klasik ameliyat teknikleri arasında açık ve kapalı teknikler yer alır. Bu ameliyatlar prensipte hemoroid memelerinin; makas, bıçak, monopolar elektrokoter, bipolar koter (BICAP), Ligasure veya Ultracision -harmonic scalpel türünde 7 mm çapa kadar damarları devre dışı bırakabilen, damar kapatma cihazları veya lazerle kesilerek çıkartılmasını hedeflerler. Bu tekniğe hemoroidektomi adı verilir. Hemoroid memelerinin makat kanalının içerisinden alınırsa buna kapalı hemoroidektomi adı verilir. Bu teknikte makat derisinde hiçbir yara veya iz olmaz. Makat kanalı dışında ve makat derisinden hemoroid memelerinin alınması işlemi ise açık hemoroidektomi olarak adlandırılır. Basur tedavisinde lazer tekniğinden de faydalanılır. Lazer hemoroid ablasyonu veya lazer hemoroidoplasti adı verilen yöntemde ince bir lazer çubuğu ile hemoroidler dairesel olarak yakılarak ortadan kaldırılır. Hemoroid tedavisindeki ameliyat yöntemlerinden biri de Longo tekniğidir. Ameliyat makat derisine oranla tamamen sinir ağından daha fakir bir bölge olan makatın içinde gerçekleştirilir. Ameliyat tek kullanımlık, hemoroidleri kesen ve sonra zımbalar ile diken bir alet yardımı ile gerçekleştirilir. Bu ameliyat sonrası ağrının azalmasını sağlar. Makat sarkması durumlarında ve ileri derecedeki hemoroidlerde etkili sonuçlar sağladığı bilinmektedir." Güncel olan bir diğer teknik ise rektal mukopeksi (HAL veya THD) tekniğidir. Bu teknikte sonradan emilen dikişler ile sarkan hemoroidler makat kanalı içinden teğel gibi dikilerek yukarı doğru asılır. Diğer tekniklere göre daha az ağrıya yol açan, vücutta hiçbir yabancı cisim kalmasına neden olmayan ve sonuçları yüz güldürücü bir tekniktir.

#KorhanTaviloğlu #Basur #Hemoroid #lazer ile hemoroid ameliyatı #Longo ameliyatı #rektal mukopeksi #THD ameliyatı #HAL ameliyatı #KolorektalCerrahi #proktoloji #BağırsakHastalıkları #MakatHastalıkları #HuzurluBağırsak #HuzurluBagirsak