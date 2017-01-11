Başucu Eseri İçin Osmanlı Arşivlerinden 80 Bin Belge Tarandı

Nevşehir'in kurucusu, Osmanlı İmparatorluğunun önemli simalarından Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'yı tarihi detaylara girmeden Nevşehir üzerinden ele alındığı Damat İbrahim Paşa ve Nevşehir isimli eser, özellikle bu döneme ilişkin inceleme ve araştırma yapmak isteyen başta akademisyen ve araştırmacılar açısından bir başucu eseri niteliğinde.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıllık bir inceleme ve araştırma ile ortaya çıkan Damat İbrahim Paşa ve Nevşehir isimli eserde sadece belgelerle tarihe kayıt düştüklerini ifade etti.

Belediye Başkanı Ünver kitabının sunuş yazısında 3. Ahmet ve Nevşehirli Damat İbrahim Paşa ile ilgili yazılan tüm eserleri taramak için yoğun bir çaba harcadıklarını belirtti. Ünver, sunuş yazısında şunları dile getirdi:"Biz ne mahkemeyiz ne de tarih yargıcı. Sadece yapılanlar üzerinden bir dönemin Nevşehir'e kazandırdıklarını gözler önüne sermeye çalışıyoruz. Kimilerine göre yenilikçi, ufku geniş, geleceği iyi okuyarak ülkesini savaşlardan uzak tutan bir paşa, kimilerine göre de eğlenceyi ve şatafatlı yaşamayı seven bir adam. Bütün bu değer yargılarından uzak sadece yapılanları sizlere sunmaya çalıştık."

3. Ahmet ve Nevşehirli Damat İbrahim Paşa dönemine ilişkin 80 bin belgenin incelenmesi ile ortaya çıkan kitapta ayrıca padişah ferman ve hükümleri sadeleştirilerek orijinal halleriyle okuyuculara sunuluyor.

Damat İbrahim Paşa ve Nevşehir isimli kitap, Nevşehir Belediyesi Basın Merkezi'nden edinilebilecek.

