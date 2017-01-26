Ahlat ilçesindeki baston ustası Bilal Karabulak'ın yaptığı kar kürekleri ilgi görüyor.
Özel ağaçlarından yaptığı bastonlarıyla bilenen Karabulak, baston satışlarının azalmasıyla kar küreği yapımına yöneldi.
Uzun süren çalışmanın ardından hazırlanan küreklerin rağbet gördüğünü anlatan Karabulak, kar yağışıyla kürek yapımına başladığını belirtti.
Karabulak, tanesini 15 liradan sattığı küreklerin kış ayı boyunca kullanıldığını kaydetti.
Baston Ustasının Yaptığı Kürekler İlgi Görüyor
Ahlat ilçesindeki baston ustası Bilal Karabulak'ın yaptığı kar kürekleri ilgi görüyor.
Ahlat ilçesindeki baston ustası Bilal Karabulak'ın yaptığı kar kürekleri ilgi görüyor.
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