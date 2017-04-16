Bastia - Lyon Maçı Ertelendi

BASTİA - Lyon maçı ev sahibi ekip taraftarlarının çıkardığı olaylar sonrasında ileri bir tarihe ertelendi.



Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lyon'da futbolcular Bastia karşılaşmasında taraftarların saldırısına uğradı. Mücadele öncesinde Bastia taraftarlarının Stade Armand Cesari-Furiani tribünlerinden sahaya inmesi sonucu saldırısına uğrayan Lyonlu futbolcular, çıkış koridoruna kaçtı. Olaylar sonrası gecikmeli başlayan maçta ilk yarı 0-0 sonuçlanırken Bastia taraftarlarınca devre arasında yeniden bir saldırı gerçekleşti. Hakem Amaury Delerue yaşanan olaylar sonrasında karşılaşmayı tatil etti. - İstanbul