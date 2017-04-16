Bastia'lı Seyirciler Sahaya Girerek Lyon'lu Oyunculara Saldırdı
Fransa Ligi'nde Bastia'lı taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi olan Lyon'u evinde konuk ederken, taraftarlar sahaya inerek Lyon'lu futbolculara saldırdı.
Fransa Ligi'nde Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lyon, deplasmanda Bastia'ya konuk oldu.
ORTALIK KARIŞTI
Ev sahibi taraftarlar, sahaya inerek ısınmak için sahaya gelen Lyon'lu oyunculara saldırdı. Önce kendilerini korumaya çalışan futbolcular, daha sonra soyunma odasının yolunu tuttu.
KENDİ TARAFTARLARI SAHAYA GİRMİŞTİ
13 Nisan Perşembe günü Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı konuk eden Lyon'da taraftarların sahaya girmesi nedeniyle karşılaşma geç başlamış, tribünde çıkan kavgalarda yaralananlar ve gözaltına alınanlar olmuştu.
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