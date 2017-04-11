Başsoy: "Millet Olarak Polisimizin Her Zaman Yanındayız"

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş yıl dönümünde asayişi sağlayan polis memurlarını gece nöbet yerlerinde ziyaret etti.



Polis memurlarıyla bir süre sohbet eden Başkan Başsoy "1845 yılında kurulan modern polis teşkilatı, aradan geçen bir buçuk asrı aşkın zaman içerisinde daima güvenin ve emniyetin sembolü olmuştur. İlimiz özelinde polis teşkilatının çalışmaları, şehrimizin polisiye vaka oranının düşüklüğünde en önemli etkendir. Türk polisi, özverili çalışmaları ile ülkemizdeki ve şehrimizdeki huzur ve sükünun teminatıdır. Biz millet olarak teröristlere karşı canını hiçe sayan polis ve askerimizin her zaman yanındayız. Vatanı ve milleti uğruna şehit olan kardeşlerimizin yakınları bizlere emanettir. Ben bu vesile ile gece gündüz demeden şehrimizde ve ülkemizde asayişi sağlayan vefakar polisimizin bayramlarını kutluyorum" dedi.



Gece nöbetlerinde Başkan Başsoy'un kendilerini unutmayarak yaptığı bu ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getiren polis memurları, Başsoy'a teşekkür ettiler. - ERZİNCAN