Başsavcıvekili Avukatların Savunmalarına Karşı Duruşma Salonunda Açıklama Yaptı

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA



FETÖ/PDY mensuplarının kullandığı şifreli haberleşme programı Bylock uygulamasını kullanan 114'ü tutuklu 149 polisin yargılandığı davada savcılık yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Salih Sol, bazı avukatların sorgulama sırasındaki uygulamalara ilişkin iddia makamını suçlayıcı ifadeler kullandığını belirterek, "Şurada darbe teşebbüsünün üzerinden daha 1 yıl bile geçmedi. Öyle bir örgüt düşünün ki ülkenin bütün kurumlarına sızmış, ülke yönetimini ele geçirmek için kalkıştığı darbede 245 kişi şehit olmuş, yaralanmış ve gazi olmuştur" dedi.



"BU SORUŞTURMALARI İNSANLAR YAPIYOR, HATALARIN OLMASI DOĞALDIR"



Başsavcıvekili Sol duruşma salonunda şu şekilde konuştu:



"Çok kısa bir süre içerisinde devletin kendisini korumak için reflekslere ihtiyacı vardır. Yargı kendini güçlendirmek istemiş, 4000 üzerinde hakim ve savcı meslekten ihraç edilmiş, yüzbinlerce örgüt mensubu için soruşturma yapılması gerekmiştir. Bu soruşturmaları insanlar yapıyor, hataların olması doğaldır ve kaçınılmazdır."



"BU ÖRGÜTÜ DİĞER TERÖR ÖRGÜKLERİNDEN AYIRMAMIZ GEREKİYOR, TANKLARI, HELİKOPTERLERİ, UÇAKLARI VAR"



"Sanıkların tamamının olmasa da bazı sanık vekilleri soruşturma şeklinin çok yanlış olduğunu söylüyorlar. Belki de haklıdırlar. Ancak bu örgütü diğer terör örgütlerinden ayırmamız gerekir. Bu örgütte devletin yasal silahları var, tankları var, uçakları var, helikopterleri var."



'YARGILAMAK İÇİN SANIKLARIN DİN, DİL, IRK, CİNSİYETİNE BAKILMAZ'



"Gerek sanık avukatları, gerek sanıklar polis oldukları için çok yakından bildiklerinden eminim. Adliyelerde tanrıça heykeli vardır. Tanrıça heykelinin gözleri bağlıdır. Bu yargının tarafsız olduğunu gösterir. Yargılamak için sanıkların din, dil, ırk, cinsiyetine bakılmaz."



"30 YILI AŞKIN MESLEK HAYATIMDA..."



"Bu yoğun soruşturmalar sırasında hazırlanan iddianameler oldukça eleştirildi. İddia makamını temsil eden şahsıma saldırıda bulunmuşlardır. Ben hukuki temellere dayanan mantıklı eleştirilere katılmasam bile saygı duyarım. Şu anda burada olmamaları, onların yapmış olduğum işe ve savunmaya ne kadar saygı duyduklarını göstermektedir. Bu dosyayla 10 gün önce tanıştım. Mahkeme heyetiyle de 10 gün önce Çağlayan'da duruşmaya çıktım. 5 gündür aynı dosyanın yargılamasını yapıyoruz. Bundan sonra birlikteyiz. Mahkeme heyeti henüz tek bir ara kararı oluşturmamışken mahkeme heyetine güven duyulmayacağını beyan eden vekiller olmuştur. 30 yılı aşkın meslek hayatımda, mahkemeyi kısa bir süre önce tanımama rağmen hukukun üstünlüğüne inanan, yaptıkları işe inanan kişiler oldukları kanaatine sahip oldum."



"SİYASİ SORUMLULUKTAKİ CEZAYI SEÇMENLER VERİR"



"Şimdi burda, huzurda bulunmayan bir sanık vekili teşebbüsün siyasi sorumluluğundan, ayağından bahsetti. Hepimiz biliyoruz ki; demokrasilerde siyasi sorumlulukta cezayı o ülkedeki vatandaşlar, seçmenler verir. Cezai sorumlulukta ise yasa koyucuların koyduğu bazı hükümler kapsamında yargılama yapılır. Bir sanık vekili, 'siyasilere dava açacak cesarette savcılar yoktur' dedi. İddia makamını ben temsil ettiğim için ben cevap vermeliyim; benim ne kadar cesaretli ve yürekli olduğumu şu anda savunma sıralarında oturan bir çok avukat bilmektedir. Kişelere saldırarak savunma yapılmasının usul ve yasalara uygun olmadığı gbi bizim örf ve adetlerimize de uygun olmadığını düşünüyorum."



"Bir ülkede terör örgütü kurulduğu zaman ülkenin yasaları bunları cezalandırabilir. Bir terör örgütü kurulduğu günden itibaren terör örgütüdür. Bu örgütler suç işelemek amacıyla kurulurlar. Kendilerini güçlü hissetiklerinde harekete geçerler. İddianamede belirtildiği gibi zaman zaman denemeleri olmuştur. Ancak 15 temmuzde ideallerini gerçekleştireceklerini düşünerek bir darbe teşebbüsünde bulunmuşlar, bir çok kişiyi şehit etmişler, bir çok kişiyi de sakatlamışlardır."



"UZAYDAN GELİP DARBE TEŞEBBÜSÜNDE BULUNDUKLARI TARZDA BEYANDA BULUNMUŞLARDIR"



"Bir çok kişi savunma yaparken darbeyi FETÖ / PDY örgütünün yaptığını belirttiği halde bu örgüt elemanlarının sanki bu ülkede bulunmadığını, uzaydan gelip darbe teşebbüsünde bulundukları tarzda beyanda bulunmuşlardır."



"HIRSIZIN HİÇ Mİ SUÇU YOK?"



"İddianamede hatalar olabilir. Ama bir konu çok gündeme getirildi. Bylock uygulamasının bluetooth ve flashla indirildiği, ancak iddianamenin bir bölümünde internetten indirileceği beyanları da söylendi. Asıl olan indirilip indirilmediği, terör örgütü üyelerinin bu şekilde bir haberleşme aracıyla haberleşmedikleri önemlidir. Sanıklar böyle bir suçtan zaten yargılanmıyorlar, sadece bu örgüt üyesi olup olmadıkları konusunda yargılanmaktadırlar. Çok önemli bir söz vardır hepimiz duymuşlardır. 'Hırsızın hiç mi suçu yok'. Bu deyimi kullanırken sanıkları tenzi ederek söylüyorum."



"Önceki gün bir sanık vekili benim tavır ve amacımı anlamadığımı söyledi. Benim tek bir tavır ve amacım olabilir, sadece burdaki çıplak gerçeğin ortaya çıkmasıdır. Suçlu olanlar varsa cezalarını çekerler, suçlu olmayanlar bir an önce özgürlüklerine kavuşsunlar. Başka amacımın olmadığını en içten dileklerimle ifade ediyorum. Sanık vekillerinin tek bir amacı olur; savunduğu müvekkilinin tahliyesi ve beraatidir. İddia makamının böyle bir zorunluluğu yoktur. Kimlerin suçlu olduğuna inanıyorsa cezalandırılmasını, suçsuz olanların da beraat etmesini talep eder. Böyle bir talepte bulunurken hiç kimseden çekinmez, kendi bildiğini yapar. Gecenin bu saatinde vaktinizi alarak bunları belirtmek zorundaydım."