Başsavcılıktan İntihar Eden Çek Futbolcu ile İlgili Açıklama

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, intihar eden Çek Cumhuriyeti uyruklu futbolcu Frantisek Rajtoral ile ilgili olay yerinde intihar notu bulunmadığını, harcamalara ilişkin bilgi notu bulunduğunu açıkladı.



Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, kendini kemerle asarak intihar eden Gaziantepsporlu futbolcu Frantisek Rajtoral'ın ölümü ile ilgili açıklama yaptı. Olay yerinde intihar notu bulunmadığı, harcamalara ilişkin bilgi notu yer aldığı belirtilen açıklamada, "23 Nisan 2017 günü Gaziantep ili Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi Antepia isimli sitenin 54 numaralı dairesinde ikamet eden Gaziantepspor futbolcularından Çek uyruklu Frantisek Rajtoral isimli futbolcunun 22/04/2014 günlü antrenmana katılmaması üzerine kalmakta olduğu evinde oturma odası kapısı önünde kemer ile yukarı asılı şekilde ölü olarak bulunduğu olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatıldığı ve olay yerinde intihar notu bulunmadığı, harcamalarına ilişkin bilgi notu bulunduğu, 24/04/2017 günü ölü muayene ve otopsi işlemleri yapıldığı, ilk bulgular olayın intihar olduğunu işaret etmekte ise de ceset üzerinden alınan numunelerin toksikolojik inceleme için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderildiği, bu kurumdan gelecek cevaba göre kesin ölüm sebebinin belirlenip açıklanacağı hususudur" denildi. - GAZİANTEP