Başsavcılık'tan Savcı Bharara ve CIA'nın Eski Başkan Yardımcısı'na FETÖ Soruşturması

Türkiye'den bir grup avukatın, New York Senatörü Charles (Chuck) E. Schummer, savcı Preetinder Singh Preet Bharara, OFAC Başkanı David Cohen, Wilson Center Ortadoğu Programı Direktörü Henry Barkey, Türk Amerikan Birliği Başkanı Faruk Taban, Michael Rubin ve Graham E. Fuller'in de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) iltisaklı oldukları veya yardım ettikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulunması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

17 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Aralarında Mehmet Sarı ve Rıza Saka'nın da yer aldığı bir grup avukat, FETÖ'yle iltisaklı olduğu veya yardım ettiği öne sürülen ABD'de yaşayan tanınmış 17 kişi hakkında, hazırladıkları dilekçeyle suç duyurusunda bulundu.

Başvurunun ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca bir savcı görevlendirilerek, senatör Charles (Chuck) E. Schummer, savcı Preetinder Singh Preet Bharara, OFAC Başkanı David Cohen, Türk Amerikan Birliği Başkanı Faruk Taban, Türk Kültür Merkezinden avukat Zafer Akın, Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyinden Kemal Öksüz, Rumi Formundan Emre Çelik, Michael Rubin, eski emniyet müdürü Ahmet Sait Yayla, Henry Barkey, Graham E. Fuller, Orta Atlantik Türk Amerikan Federasyonundan Mahmut Yeter, Türk Amerikan İş Grubundan Talha Saraç, Recep Özkan, Burak Yeneroğlu, Ralph Peters ve CIA Direktörü John Brenan hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ile "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından işlem başlatıldığı kaydedildi.

17 TEMMUZ'DA YAPILAN TOPLANTI SORUŞTURMA DOSYASINA GİRDİ

Savcılığın, söz konusu kişilerin Türkiye'ye giriş-çıkış kayıtları, FETÖ şüphelileriyle irtibatları, söz konusu irtibat neticesinde kalkıştıkları veya icra ettikleri bir eylemin olup olmadığına ilişkin araştırma yapılması için ilgili kurumlara talimat verdiği öğrenildi. Savcılığın, aynı zamanda şüphelilerin FETÖ lehine yaptıkları açıklama, konuşma ve sosyal medyadan paylaştıklarını da soruşturmaya dahil ettiği belirtildi.

Adı geçen bazı şüphelilerin 15 Temmuz darbe girişiminin yapıldığı gün Büyükada'da yapılan toplantıya katıldıkları, yine 17 Temmuz'da Karaköy'de bir restorandaki toplantıya iştirak ettikleri ve savcılığın söz konusu toplantıları da araştırdığı aktarıldı. Savcılığın yapacağı araştırma ve tahkikat sonucunda, gerekirse yurt dışında bulunan şüpheliler hakkında kırmızı bülten için gerekli işlemlere başvuracağı da öğrenildi.

DİLEKÇEDEKİ KRİTİK İSİMLER

Yurt dışında bulunan ve FETÖ'yle iltisaklı oldukları veya yardım ettikleri öne sürülen kişiler hakkında hazırlanan suç duyurusu dilekçesinde, ABD'de önemli görevlerde bulunan bürokratlar, siyasetçiler, istihbaratçılar ve akademisyenlerin yanı sıra Türkiye'den kaçarak faaliyetlerini ABD'de sürdüren ve terör örgütü FETÖ yapılanması içerisinde önemli konuma sahip olduğu iddia edilen isimler bulunuyor.

FETÖ'DEN BAĞIŞ ALAN SENATÖR

ABD'deki önemli isimlerin başında Demokrat Partinin New York Senatörü olan Charles Ellis "Chuck" Schummer geliyor. Schummer, terör örgütü FETÖ'den aldığı milyonlarca dolara ulaşan bağışlarla ve örgütün ABD siyaseti içerisinde savunuculuğunu yapmasıyla tanınıyor.

SAVCI BHARARA

Rıza Sarraf davası ile dikkati çeken eski New York Güney Bölgesi Savcısı Preet Bharara da FETÖ yapılanmasına destek verdiği ve örgütle yakın ilişkiler içinde olduğu ortaya çıkan bir diğer önemli isim.

ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarılığı ile Bakan Yardımcılığı yaptıktan sonra CIA Direktör Yardımcılığına atanan David Cohen de Halkbank'a yönelik başlatılan mali operasyon ve FETÖ ile olan bağlantılarıyla ön plana çıkan isimlerin başında geliyor.

ESKİ CIA DİREKTÖRÜ DE SORUŞTURMA DA

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'de ikamet etmesi için yaptığı yeşil kart başvurusuna kefil olan eski CIA Direktörü ve RAND düşünce kuruluşu danışmanlarından Graham Fuller ile Wilson Center Ortadoğu Programı Direktörü ve Türkiye Uzmanı Henry Barkey de dilekçede adı geçen önemli kişiler arasında yer alıyor.

15 TEMMUZ'U ÖVEN ORTA DOĞU UZMANI DA DİLEKÇEDE

Dilekçede ismi geçen bir diğer önemli isim de Amerikan Girişimcilik Enstitüsünün (AEI) uzmanlarından Michael Rubin. Terör örgütü FETÖ ile son yıllardaki yakınlığıyla dikkati çeken Rubin, 15 Temmuz darbe girişimini öven, Türkiye ile ilgili tartışmalı söylemleri ve yazılarıyla gündeme gelen, yeni muhafazakar (neo-con) ve İsrail yanlısı kimliğiyle tanınan bir isimler arasında bulunuyor.

SAVCIYI KATLEDEN TERÖRİST İLE AKRABA ÇIKAN FİRARİ FETÖ ŞÜPHELİSİ

Dilekçede dikkati çeken bir diğer önemli isim ise Türkiye'den ABD'ye kaçan eski emniyet müdürü Ahmet Sait Yayla. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden Şafak Yayla ve terör örgütü DHKP/C'nin sözde bölge sorumlusu Bulut Yayla ile de akraba olan ve "Kozmik Oda" olarak bilinen soruşturmada TSK personeline FETÖ tarafından "kumpas" kurulduğu iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada firari olarak aranan Sait Yayla, Türkiye aleyhine yazdığı yazılar ve katıldığı konferanslarda FETÖ lehine konuşmalarıyla tanınıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde ayrıca terör örgütü FETÖ'nün New York, Washington DC, Chicago, Atlanta, Houston ve Los Angeles'taki 6 farklı federasyonunu çatısı altında toplayan Türk Amerikan Birliğinin Başkanı Faruk Taban, FETÖ'nün "dinler arası diyalog" söylemi üzerinden "barış" iddiasıyla birçok faaliyette bulunan Rumi Forum Başkanı Emre Çelik ve FETÖ'ye bağlı önemli kuruluşlardan sayılan Barış Adaları Enstitüsü Başkanı Avukat Zafer Akın gibi isimler de yer alıyor.