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Başsavcılık'tan Bhahara'ya Soruşturma
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Başsavcılık'tan Bhahara'ya Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yardım ettikleri iddiasıyla aralarında ABD'li savcı Bharara CIA'in eski Başkan Yardımcısı Fuller, Ortadoğu ve Türkiye uzmanı Barkey ve Rubin gibi isimlerin de bulunduğu 17 kişi hakkında inceleme başlattı.

Başsavcılık'tan Bhahara'ya Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yardım ettikleri iddiasıyla aralarında ABD'li savcı Bharara CIA'in eski Başkan Yardımcısı Fuller, Ortadoğu ve Türkiye uzmanı Barkey ve Rubin gibi isimlerin de bulunduğu 17 kişi hakkında inceleme başlattı.

Kaynak: Dunya.com

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