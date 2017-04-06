Başsavcılık: Suriyelilerin Otopsisinde İlk Bulgu 'Kimyasal Boğucu Gaz' (3)

SAHRA HASTANESİNDE 463 KİŞİ TEDAVİ EDİLİYOR



Suriye'nin İdlib kentine bağlı Han Şeyhun bölgesindeki saldırıda yaralananlardan 463'ünün tedavisi İdlib'teki sahra hastanelerinde devam ediyor. Bu arada çoğu çocuk ve kadın olmak üzere ölen 106 kişiden kimlikleri belirlenen 85'i yakınları tarafından toprağa verildi. Diğerlerinin de otopsi ve kimlik incelemesi yapılıyor.



Saldırıdan sonra Han Şeyhun'da yaşayanların bir kısmı ise çevredeki yerleşim alanlarına taşındı.



