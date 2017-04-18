Başsavcılık: "Şüpheli Cihaz Böcek Değil, Tv Kumanda Aparatı"

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Ordu Büyükşehir Belediyesinde 'dinleme cihazı olduğu' gerekçesiyle 10 saat süreyle yapılan arama hakkında başlattığı soruşturmada şüpheli cihazın 'böcek değil, TV kumanda aparatı' olduğu gerekçesiyle 'kovuşturmaya yer olmadığına' karar verdi.



Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca aramayla ilgili yapılan soruşturmada şüphelenilen cihazın böcek değil, cihazın televizyon kumandasında bulunan IR alıcısı olduğu belirtilerek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının inceleme kararında şöyle denildi:



"13/04/2017 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu ilini ziyareti kapsamında uğrayacağı kurumlardan biri olan Ordu Büyükşehir Belediyesinde Cumhurbaşkanlığı koruma ekiplerince gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı makam odasında yapılan incelemede, dinleme cihazı olabileceği değerlendirilen şüpheli bir cihazın tespit edilmesi üzerine konunun Cumhuriyet Başsavcılığımız intikal etmesi dolayısıyla soruşturma işlemlerine başlanılmış ise de; yapılan soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı teknik personeli, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhurbaşkanlığı koruma ekiplerince gerçekleştirilen incelemeler neticesinde tutulan 14/04/2017 tarihli tutanakta belirtildiği üzere, şüphelenilen cihazın bağlı bulunduğu kabloların çıkış noktasının tespitine yönelik yapılan çalışmalarda kablonun ses sistemine bağlı bulunduğu kabine girdiği, şüphelenilen cihaz üzerinde yapılan incelemelerde ise bu cihazın televizyon kumandasında bulunan IR vericisinin gönderdiği kızı ötesi ışınları lojik seviyede sinyallere dönüştüren yani kumandanın kullanılmasını sağlayan IR alıcısı olduğu, cihazın şüphelenildiği gibi bir dinleme cihazı olmadığının tespit edildiği, açıklanan gerekçelerle tüm dosya kapsamında her hangi bir suç ve suç unsurunun bulunmadığı anlaşılmakla kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına, kararın tebliğine yer olmadığına, CMK'nun 172 ve devamı maddeleri uyarınca karar verildi." - ORDU