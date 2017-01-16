Başsavcı Uğurhan Kuş Kaymakam Yosunkaya'yı Ziyaret Etti

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya'yı ziyaret etti.



Ziyarete, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Adalet Komisyonu Başkanı Adem Aygün, Komisyon Üyesi Aysel Bambul ve Akçakale Cumhuriyet Başsavcısı Samet Can Acar katıldı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya'yı makamında ziyaret etti. Başsavcı Kuş, Akçakale Kaymakamı Yosunkaya'ya yeni görev yerinin hayırlı olmasını dileyerek, başarı temennisinde bulundu.



Başsavcısı Kuş, Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya ile bir süre sohbet etti. Ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya Başsavcı Uğurhan Kuş'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA