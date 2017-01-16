Başsavcı Uğurhan Kuş, Kaymakam Yosunkaya'yı Ziyaret Etti

Ziyarete, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Adalet Komisyonu Başkanı Adem Aygün, Komisyon Üyesi Aysel Bambul ve Akçakale Cumhuriyet Başsavcısı Samet Can Acar, katıldı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya'yı makamında ziyaret etti. Başsavcı Uğurhan Kuş, Akçakale Kaymakamı Yosunkaya'ya yeni görev yerinin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, başarı temennisinde bulundu.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya ile bir süre sohbet etti. Ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, Başsavcı Uğurhan Kuş'a teşekkür etti.