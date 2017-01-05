Başsavcı Ramazan Murat Tiryaki, Basın Mensuplarıyla Buluştu

Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen ve ilçedeki yerel ve ulusal basın mensuplarının davetli olduğu kahvaltılı istişare toplantısı, başsavcılık makamında gerçekleştirildi.



Gündeme dair bazı açıklamalarda bulunan Başsavcı Ramazan Murat Tiryaki, gazetecilerin sorularına da cevap verdi.



FETÖ'ye karşı araştırmaların devam ettiği ifade edilirken, soruşturma hassasiyeti ve niteliği açısından titizlikle çalışmaların devam ettiği belirtildi. Ayrıca geçtiğimiz yıl adliyeye toplam 555 kişiye işlem yapılırken, 106 tutukludan 83 kişinin tutuklu kaldığı ve 23 kişi tahliye edildiği, 433 kişinin adli kontrol altına alındığı bilgisi edinildi. Soruşturmaları tamamlanan dosyaların Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmeye başladığı da edinilen bilgiler arasında yer aldı.



Kahvaltılı toplantıya basın mensuplarından Fatma Sezgin, Tuna işleyen, Zafer Özer, Mustafa Uysal, Medya İletişim bölümünden Özgür Öner katıldı. (Tİ - EFE) - KÜTAHYA