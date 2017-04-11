Başsavcı Ercan'dan Emniyet Müdürlüğüne Ziyaret

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla Mersin Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.



Ercan'ı Emniyet Müdürlüğü girişinde İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve beraberindeki müdür yardımcıları karşıladı.



Daha sonra Şahne'nin makamına geçen Ercan, polis teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, emniyet mensuplarıyla görüş alışverişinde bulundu.



Şahne de ziyaretten duyduğu memnuniyeti Ercan'a iletti.