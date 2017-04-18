Başpehlivanlardan Antalyaspor'a Baklava Dopingi

Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Güreş Takımı Başpehlivanları, Antalyasporlu futbolcuları antrenmanda ziyaret etti.



Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek Antalyaspor'un bugünkü konukları başpehlivanlar oldu. Döşemealtı'nın Başpehlivanları Orhan Okulu, İsmail Koç, Serkan Serttürk, Ali Yanatma, Ramazan Bircan ve Başaltı güreşçisi Okan Acar ile antrenör Kemal Yılmaz, Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapılan antrenmanı izledi. Antrenmanın ardından futbolculara başarılar dileyip baklava ikram eden başpehlivanlar, oyuncuları pazar günü yapılacak olan 12. Döşemealtı Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne davet etti.



Başpehlivan Orhan Okulu, antrenör Kemal Yılmaz ve Döşemealtı Belediyesi Meclis Üyesi Ramazan Bahşi Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve Samuel Eto'o'ya güreş davetiyesi verdi. Eto'o, Başpehlivan İsmail Koç 'un boynuna sarılarak fotoğraf çektirirken, 'Neredeyse aynı boydayız' diyerek espri yaptı. - ANTALYA