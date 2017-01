Başpehlivanlar, Şehitler İçin Ter Dökecek

655. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Recep Kara ile Kurtdereli Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu, şehitler için kol bağlayacak.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Güreş Federasyonu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi tarafından "Başpehlivanlar, şehitler için kol bağlıyor" adıyla düzenlenen yağlı güreş organizasyonu kapsamında Balıkesir'e gelen Kara ile Okulu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Kapalı alanda düzenlenecek güreş organizasyonlarının geleneksel hale gelmesi halinde yılın her dönemine yayılabileceğini belirten Kara, şehitler için düzenlenen ilk organizasyonda şampiyon olmayı hedeflediğini söyledi.



Şehitleri rahmetle andığını ifade eden Kara, şunları kaydetti:



"Kış için yağlı güreşlerin çayırlardan kapalı salonlara geçmesi iyi olacak. Salonda ilk defa şehitlerimiz için yağlı güreş organizasyonu düzenlenecek. Tabii bunun kuralları da biraz minder güreşi, biraz yağlı güreş karışık olacak. Ben seyir zevkinin çok yüksek olacağını düşünüyorum. Ortalama 3 aydır bu organizasyon için hazırlıklar var. Şehitlerimizin anısına bu organizasyon yapılıyor. Kapalı alanda ilk defa yapılan bu organizasyonda 2016 Kırkpınar şampiyonu olarak birinci olmak istiyorum."



Recep Kara, organizasyonun seyirci kitlesinin de farklı olacağını dile getirerek, "Her kesimden, her bölgeden bayanı, yaşlısı, genci gelecek. Biz çalışmalarımızı yaptık inşallah seyircilerimiz memnun olur. Kurtdereli Mehmet pehlivan geçmişte güreşin ustasıdır. Dünyaya nam salmış bir pehlivanımız, ustamız. Biz de büyüklerimizin yolundan gidiyoruz." diye konuştu.



Son iki yıldır Kurtdereli Güreşleri'nde başpehlivanlık kazanan Orhan Okulu ise Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda şampiyon olarak 3. kez altın kemeri almak istediğinin altını çizdi.



Türkiye'de yaşanan terör olaylarını kınayan Okulu, şöyle devam etti:



"İki yıldır Kurtdereli'de şampiyon oluyorum. Nasip olursa bunu 3'e çıkararak altın kemere talibim. Tabi bizim için kış sezonunda ilk defa yağlı güreş düzenlenecek. Bunun Kurtdereli adını taşıyan bir spor salonunda olması ayrı bir gurur. Güreşlerin şehitlerimiz için düzenlemiş olması bizim içinde ayrı bir anlam ifade ediyor. Burada da şampiyonluğa adayım. Bundan sonra kapalı alanda da güreşlerin her yıl olacağını zannediyorum."



Güreşe 7-8 yaşlarında başladığını aktaran Okulu, "Yaklaşık 17 yıldır güreş yapıyorum. Tabii gelecek nesillere tavsiyem bu spora küçük yaşlarda başlaması. Ayrıca gençlerimizin kötü alışkanlıklar edinmesine kötü yere gitmesine de engel olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.