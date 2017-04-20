Başpehlivanlar, Döşemealtı Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni Bekliyor
- Başpehlivanlar, Döşemealtı Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni bekliyorANTALYA - Bu yıl 12'incisi düzenlenecek olan Döşemealtı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin basın toplantısı gerçekleştirildi.
- Başpehlivanlar, Döşemealtı Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni bekliyor
ANTALYA - Bu yıl 12'incisi düzenlenecek olan Döşemealtı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin basın toplantısı gerçekleştirildi.
23 Nisan Pazar günü düzenlenecek olan 12. Döşemealtı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 2015 Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu, 2 kez 2011-2012 Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz, 2009-2010 Kırkpınar Başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil, Başpehlivanlar İsmail Koç, Ali Altun, Ramazan Bircan, Ali Yanatma, Serkan Serttürk, Ramazan Yanar, Osman Aynur ve diğer kategorilerdeki güreşçi ile antrenörleri katıldı.
Basın toplantısında konuşan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Antalya'da sezonun ilk yağlı güreşleri ilçemizde başlıyor. Antalya bölgesinden ve Tükiye'nin dört bir yanından 54'ü başpehlivan olmak üzere 800 civarından güreşçi katılacak. Amacımız ata sporumuzu yaygınlaştırmak ve gelecek nesillere aktarmak. Bu düşünceler doğrultusunda belediye olarak çıtayı biraz daha yükseltmenin çabası ve gayreti içerisindeyiz" dedi.
Yıllardır döşemealtı güreşlerine katıldığını söyleyen Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil, "Güzel güreşler ortaya koyuyoruz. Güreş severler de yıllardır bu durumdan çok memnunlar bunun geri dönüşünü alıyoruz. Geçen yılki güreşlerde sezona damga vuran güreşlerin başında geldiğini tüm güreş severler bize dile getirdi" diye konuştu.
Böyle güzel bir organizasyonu düzenlediği için Belediye Başkanı Turgay Genç'e teşekkür eden Başpehlivan Ali Gürbüz, "Sezonun ilk yağlı güreşleri olacak bende ve çoğu arkadaşımızda sezonu burada açacak. İnşallah tüm seyirciler güzel güreşler seyrettiririz" dedi.
Ata sporuna verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Turgay Genç'e teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başpehlivan Orhan Okulu, "İnşallah sezonu kendi evimizde Döşemealtı'nda açacağız. Sakatlık vermeden tüm arkadaşlarımızla beraber hayırlısıyla sezonu açarız" şeklinde konuştu.