Başpehlivana '15 Temmuz' Yazılı Kispet Hediye Edildi

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) tarafından Kırkpınar Başpehlivanlarından Şaban Yılmaz'a, '15 Temmuz' yazılı kispet hediye edildi.



Geçtiğimiz yıl 22 Temmuz'da Edirne'de düzenlenen tarihi 655'inci Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde dereceye giren güreşçilere Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) tarafından kispet takdim töreni gerçekleştirildi. Törene; Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, TGF yönetim kurulu üyeleri ve güreşçiler katıldı. Federasyon Başkanı Musa Aydın, 655'inci Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde üçüncü olan Başpehlivan Şaban Yıldız'a üzerinde '15 Temmuz' yazılı kispet hediye etti.



"15 Temmuz başarılı olsaydı, Kırkpınar'ı da yapamayacaktık"



Musa Aydın, geçtiğimiz yıl tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerini 15 Temmuz darbe girişiminden bir hafta sonra gerçekleştirdiklerini ve eğer darbe başarılı olsaydı Kırkpınar'ı yapamayacaklarını belirterek, "15 Temmuz başarılı olsaydı, Kırkpınar'ı da yapamayacaktık. Bunun için Başpehlivan Şaban Yılmaz'ın kispetine 22 Temmuz yerine 15 Temmuz yazdık" diye konuştu.



Aydın törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:



"Geçen sene 15 Temmuz'da ülkemiz bir terör saldırısı ile karşı karşıya kaldı. Bir hafta sonra Allah'a şükür 80 milyon bütün ülke tek vücut oldu. Büyük bir belayı atlatmış olduk. Asker kıyafetine bürünmüş teröristlere karşı halkımız galip geldi. 22 Temmuz'da yapılan güreşler; Allah korusun 15 Temmuz başarılı olsaydı o Kırkpınar'ı da yapamayacaktık. Biz de bu kispet dağıtım törenine bir anlam katalım diye Başpehlivan Şaban Yılmaz'ın kispetine 22 Temmuz yerine 15 Temmuz yazdırdık. Eğer Temmuz'daki bu güreşi milletimiz kazanmasaydı, geçen sene Kırkpınar'ı da yapamayacaktık." - ANKARA