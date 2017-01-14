Başpehlivan Recep Kara, Asya Sumo Şampiyonunu Tuşla Yendi

Ordu Valiliği ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası Ordu'da başladı.

RECEP KARA TUŞ'LADI

Her kategoride birer müsabaka yapıldıktan sonra Türkiye'nin Başpehlivanı Recep Kara ile Asya'nın Sumo Şampiyonu Almaz Ergeshov kozlarını paylaştı. Başpehlivan Recep Kara ile Almaz Ergeshov, mindere çıkarken Dombra türküsü çalındı. Müsabakanın ilk dakikalarında 190 kiloluk rakibi karşısında zorlanan Recep Kara, mücadelenin 5. dakikasına girildiği sırada rakibini ters çevirerek tuş etti. Recep Kara'nın rakibini tuşla yenmesiyle tribünlerde büyük coşku yaşandı.

"ÇOK GÜÇLÜYDÜ"

Başpehlivan Recep Kara, müsabaka sonunda yaptığı açıklamada, "Ata sporunu her yerde başarı ile temsil etmeye çalışıyorum. Bugün de Asya Sumo şampiyonu ile karşılaştım. Kendisiyle bir dostluk maçı yaptık. Gerçekten çok güçlü bir rakipti. Şükürler olsun kazandım. Herkese teşekkür ediyorum" dedi..