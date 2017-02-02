Başpehlivan Ekrem Yavuz, Kırkpınar'da İddialı

Başpehlivan Ekrem Yavuz, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri Karamürsel'e getirmek için çalışmalarını sürdürüyor



Başpehlivan Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aydın Demir, Ahmet Taşçı ve Sabahattin Kangal gibi başpehlivanların idmanlarını izleyerek yağlı güreşlere ilgi duyduğunu anlattı.



Kırkpınar'da daha önce derecelerinin olduğunu hatırlatan Yavuz, bu spora başladıktan sonra her zaman altın kemer kazanmayı hedeflediğini söyledi.



Kış ayları boyunca temel kuvvet antrenmanlarını Karamürsel'de sürdürdüğünü belirten Yavuz, "Havaların ısınmasıyla Karamürsel Güreş Sahası'nda çalışmalarıma devam edeceğim. Burada diğer güreşçi arkadaşlarımla çalışmalarımı sürdürüyorum. Hedeflerime ulaşmak için istikralı bir şekilde idmanlarımı sürdürmeliyim." dedi.



Altın kemeri Karamürsel'e getirene kadar"



Yavuz, 24 yıldır yağlı güreşlerde mücadele ettiğinine işaret ederek, ülkenin farklı yerlerinde organize edilen bir çok müsabakaya katıldığını kaydetti.



Hedeflerine varmak için çok çalıştığını ve başpehlivanlığa zorlu mücadelelerin ardından ulaştığını dile getiren Yavuz, "16 yaşında yağlı güreşlere başladım. Bu süreçte benim güreşimi Koca Yusuf'a benzettikleri için bana 'Koca Yusuf' lakabı takıldı. Bu da benim hedeflerimi her zaman en yükseğe taşıdı. Böyle büyük bir ustanın ismiyle anılmak gerçekten onur verici." diye konuştu.



Ekrem Yavuz, yağlı güreşte çok dereceleri bulunduğunu ama hedefinin Kırkpınar'da altın kemer kazanmak olduğunu vurgulayarak, "Çok derecelerim, birinciliklerim, madalyalarım var. Şu anda 40 yaşındayım, inşallah bende, büyük ustalarım olan Aydın Demir, Ahmet Taşçı gibi bir güreşçi olmak istiyorum. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci olmak istiyorum. Altın kemeri Karamürsel'e getirene kadar güreşmeyi düşünüyorum." ifadesini kullandı.