Başörtüsü Takarken İğne Yuttu

Konya'da bir genç kızın başörtüsünü bağlamak isterken aniden yuttuğu iğne, başarılı bir operasyonla midesinden çıkarıldı.



Üniversite sınavlarına hazırlanan 18 yaşındaki İlayda Adıgözel, başörtüsünü takarken ağzında tuttuğu iğneyi aniden gelen öksürme istemsiz olarak yuttu.



Durumu babasına anlatan Adıgözel, kaldırıldığı Özel Farabi Hastanesi'nde ameliyata alındı. Gerçekleştirilen başarılı operasyonla iğne, Adıgözel'in midesinden çıkarıldı.



Ameliyatı gerçekleştiren Genel Ceraahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Erenoğlu, iğnenin 3 saat süren başarılı bir operasyonla mideden çıkarıldığını söyledi.



Bu tür vakalarda, hastaneye vakit kaybetmeden gelinmesi gerektiğini ifade eden Erenoğlu,"Endoskopi yöntemi ile iğneyi başarılı bir şekilde çıkarttık. Tabi midenin dolu olması, midenin çalışması anlamına geliyor. Dolayısıyla iğne midede bir kaç yeri zedelemiş. Fakat şu anda hastamızın bir sıkıntısı yok. Gözlem amaçlı yatırdık. Taburcu etmeyi düşünüyoruz." dedi.



"Bundan sonra kesinlikle iğneleri ağzıma almayacağım"



Ameliyatı gerçekleştiren doktorlara teşekkür eden Adıgözel ise eşarbını yaparken iğneleri sürekli ağzında tuttuğunu dile getirdi.



Sabah kahvaltı yaptıktan sonra kursa gitmek için hazırlandığını anlatan Adıgözel, "Başörtümü bağlarken ağzımda 3 tane iğne vardı. Aniden öksürme isteği gelince birini yuttum, birisi yere düştü, birisi de şans eseri ağzımda kaldı. Daha sonra babama söyledim ve hastaneye geldik. Bundan sonra kesinlikle iğneleri ağzıma almayacağım." diye konuştu.