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Başörtüsü Kullananların Bilmesi Gereken 10 İpucu

Başörtüsü Kullananların Bilmesi Gereken 10 İpucu

Başörtüsü kullananların hayatını kolaylaştıracak 10 maddeden oluşan bu videoda Rimel Askina hepimizin başına gelen sorunlara harika çözümler üretiyor.

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