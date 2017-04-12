Başoğlu'nun Kaçırılması Davasında İki Er Tahliye Edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında cuntacılar tarafından, eski Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) emekli Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılmasına ilişkin davada, iki er tahliye edildi.



Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından tanıklar Ahmet Hatip, İsmail Terzi, Ahmet Özkök ve Rıdvan Dur dinlendi.



Daha sonra sanık ve avukatlarının talepleri ile duruşma savcısının mütalaasını alan mahkeme, ara kararını açıkladı.



Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında ulaştırma er olan Tekin Gökbaş ile aynı birlikte muhafız er olarak vatani görevini yapan Uğur Fidan'ın, tutukluluk süreleri göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.



Mahkeme heyeti, "delil durumu", "delillerin tam olarak toplanamamış olması" ve "adli kontrol şartlarının bu aşamada yetersiz kalacağı" gerekçesiyle diğer sanıkların tahliye taleplerini reddederek tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.



Dava dosyasının, "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın kaçırılmasına ilişkin görülen dava" ile birleştirilmesi yönündeki sanık avukatlarının talebini reddeden mahkeme, bir sonraki duruşmanın 12 Temmuz'da görülmesini kararlaştırdı.



İddianameden



Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin hazırlanan iddianamede, Başoğlu'nun önceden oluşturulan ekip tarafından alıkonularak askeri ambulansla Akıncı Üssü'ne götürüldüğü belirtiliyor.



Sanıklar Abdullah Yılmaz, Eyyüp Baloğlu, Tuna Han Ata, Selami Darcan, Atahan Tatar, Tekin Gökbaş ve Uğur Fidan hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen iddianamede, bu sanıklarla ilgili ayrıca "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "terör örgütü üyeliği" suçlarından 36'şar yıl hapis cezası isteniyor.



İddianamede, sanıklar Muhsin Kutsi Barış, Nuh Altınsoy, Uğur Karaca, Yavuz Sezer ve Adem Parlak hakkında darbe suçuna yönelik ayrıca iddianame hazırlandığı belirtilerek bu dosyada "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 21'er yıl hapisle cezalandırılmaları talebi yer alıyor.