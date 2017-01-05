Başkonsolos Temizkan'dan, Vali Yavuz'a Ziyaret

Batum Başkonsolosu Yasin Temizkan, Trabzon Valisi Yücel Yavuz'u ziyaret etti.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Batum Başkonsolosu Temizkan'ın Yavuz ile bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.



Ziyarette, Yavuz ile Temizkan, Trabzon ve Batum illeri arasındaki turizm, kültür ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.