Başkonsolos Mikatsadze'den, Vali Ustaoğlu'na Ziyaret

Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Avtandil Mikatsadze, Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti.



Başkonsolos Avtandil Mikatsadze ile görüşen Vali İsmail Ustaoğlu ziyaret dolayısıyla memnun olduğunu ifade ederek, Başkonsolos Mikatsadze'ye başarı dileklerini iletti.



Başkonsolos Avtandil Mikatsadze ise göstermiş olduğu misafirperverlik dolayısıyla Vali İsmail Ustaoğlu'na teşekkürlerini bildirdi.



Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Avtandil Mikatsadze'ye ziyareti sırasında Başkonsolos Yardımcısı Giorgi Kushitashvili eşlik etti. - BAYBURT