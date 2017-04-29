Baskil Meslek Yüksekokulu İnşaat Çalışması

Baskil Meslek Yüksekokulu yeni hizmet binası yapımı hızla devam ediyor.



Geçen yıl yapımına başlanan Baskil Meslek Yüksekokulu kaba inşaatının bitimine az kalırken, çalışmalar aralıksız devam ediyor.



Şu anda geçici olarak eski askerlik şubesi binasını kullanan öğrencilerin, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında yeni yerinde eğitim görmeleri öngörülüyor.



Baskil Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Alper Osman Öğrenmiş, yaptığı açıklamada, gelecek yıl 100 öğrenciye ve ikinci yılda 250 öğrenciye ulaşmayı düşündüklerini söyledi.



Yeni meslek yüksekokulu inşaatının toplam 75 bin metrekare arazi üzerinde yaklaşık 3 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak şekilde hızla ilerlediğini kaydeden Öğrenmiş, şöyle konuştu:



"Baskil Meslek Yüksekokulu yeni binasında 10 derslik, 3 laboratuvar, 1 kütüphane, 1 konferans salonu, 1 toplantı odası, 20 öğretim elemanı ofisi, kantin ve kafeteryası ile öğrencilerine eğitim ve öğretim verecektir. Modern bir kampüs planlanması yapılan meslek yüksekokulumuz arazisi üzerinde sera ve fidan yetiştirme alanları oluşturulması düşünülmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin kampüs alanı içerisinde boş vakitlerini değerlendirebilecekleri sosyal imkanlar sağlanacaktır."