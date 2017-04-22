Baskil Entegre İlçe Hastanesi, hizmette girdi.



Sağlık Bakanlığı'nın 2016 yatırımları arasında yer alan Baskil Entegre İlçe Hastanesi hizmete açıldı.



Daha önce Baskil Sağlık Ocağı olarak hizmet veren bina, sağlık yatırımları programı kapsamında yıkılarak yerine modern bir hastane yapıldı.



TOKİ tarafından 2015 yılında ihalesi yapılan 10 yataklı hastane, iki yıl içinde tamamlanarak hizmete girdi.



Geçici bir süreliğine Baskil Meteoroloji Müdürlüğü'ne ait bir binada hizmet veren sağlık personeli, yeni yerine taşınarak vatandaşlara hizmet vermeye başladı.