Baskil'de "Okul Cami Buluşmaları Projesi" kapsamında öğrenciler şehit polis memuru Fethi Sekin'in kabrini ziyaret etti.



Baskil'de çeşitli okullarda gerçekleştirilen proje devam ediliyor. Baskil Müftülüğünce düzenlenen bu projede öğrencilere namaz ve nasihat üzerine anlatımlar yapılıyor.



Baskil Müftüsü Osman Nuri Demir, yaptığı açıklamada, bu proje kapsamında geleceğin teminatı olan çocuklara değerler eğitimi ve namazla ilgili konuları cami içerisinde anlatmaya çalıştıklarını söyledi.



Cami görevlilerinin büyük bir özveriyle çocuklara birçok konuyu izah ederek gelecek nesillere katkıda bulunmaya çalıştıklarını belirten Demir, "Buluşmalar haftalık periyodlarla ve düzenli olarak devam ediyor. Öğrenciler projeye yoğun ilgi gösteriyor. Emeği geçen bütün hocalarımızı, öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum." dedi.



Proje kapsamında öğrenciler şehit polis memuru Sekin'in kabrini ziyaret etti. Baskil Anadolu Lisesi öğrencileri, okul müdürü Bünyamin Güneş eşliğinde önce Doğancık Köyü Camisi'ni ziyaret etti.



Müftülük Sitesi Camii İmam Hatibi Yasin Gül öğrencilerle kısa bir sohbet yaparak, namazlarını kılmaları noktasında nasihat verdi. Daha sonra öğrenciler kahraman şehit polis memuru Sekin'in kabrini ziyaret ederek dua etti.