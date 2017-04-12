Baskil'de "Genç Dönüşüm Projesi" kapsamında öğrencilere tasarruf anlatıldı.



Baskil Anadolu Lisesi öğrencilerine, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün öncülüğünde, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Tek Kullanımlık Sanma Sakın Çöpe Atmaya Kalkma" sloganıyla başlattığı proje anlatıldı.



Proje kapsamında öğrencilere kalem, silgi ve kalemtıraş dağıtılırken, geri dönüşüm ile ilgili bilgilendirme yapıldı.