Baskil'de AK Parti İlçe Teşkilatı'ndan Köy Ziyaretleri

Baskil'de AK Parti İlçe Teşkilatı köyleri ziyaret etti.



AK Parti İlçe Teşkilatı, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat ile Koçyolu, Akdemir, Yukarıkuluşağı, Resulkahya, Karoğlu, Kızıluşağı, Karakaş ve Şituşağı köylerini ziyaret ederek, köylülerin sorunlarını dinledi.



Baskil'in Zeyve köyü bölgesinde bulunan Elazığ/Baskil 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu da ziyaret eden heyet, çalışmalar hakkında bilgi aldı.



AK Parti İlçe Başkanı Hüsni Kalkan, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, köyde yaşayan vatandaşları ihmal etmeyerek, kar kış demeden gidip köylüleri ziyaret ettiklerini söyledi.



Muhtarların nezaretinde evleri tek tek dolaşıp sorunları dinlediklerini anlatan Kalkan, sohbet ortamında gerçekleşen ziyaretlerde vatandaşların kendilerini çok iyi karşıladıklarını belirtti.



AK Parti hükümetinin yapmış olduğu hizmetler hakkında bilgi verdiklerini dile getiren Kalkan, "Vatandaşların sıkıntılarını dinledik. AK Parti olarak köy ziyaretlerini bundan sonra da sürdüreceğiz. Muhtarlarımıza ve bütün hemşehrilerimize ilgilerinden dolayı teşekkür ederim." diye konuştu.



Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat ise parti teşkilatı ile köyleri ziyaret ederek genel ve yerel hizmetler hakkında bilgileri paylaştıklarını aktardı.



Yaptıkları köy ziyaretlerinde hem vatandaşları mutlu etmek hem de köylülerin sorun ve sıkıntılarını gidermeyi amaçladıklarını kaydeden Akmurat, "Bu nedenle sorunları yerinde incelemek ve sorunların çözümünü için ivedi olarak hareket etmemiz açısından bu tür ziyaretlerimiz oldukça önemlidir. Hemen ilgili yerlere çözüm için talepte bulunuyoruz. Bizleri bağrına basan, kucaklayan muhtarlarımıza ve hemşerilerimize minnettar olduğumu ve her daim hizmetkarları olduğumu bilmelerini isterim." şeklinde konuştu.