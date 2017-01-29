Basketbolu Bırakan Kobe Bryant ve Michael Jordan'ın Formaları Yok Satıyor

Basketbolu bırakan 2 efsane Kobe Bryant ve Michael Jordan unutulmuyor. Çin'de en çok forması satılan basketbolcular listesinde ikili ilk üçte yer aldı.

Basketbolu Bırakan Kobe Bryant ve Michael Jordan'ın Formaları Yok Satıyor

Son 2 sezonun MVP'si Stephen Curry, Çin'deki forma satışlarında aktif oyuncular arasında ilk sırada yer alıyor.

BASKETBOLU BIRAKTILAR AMA...

Eylül 2015'ten Ekim 2016'ya kadar yapılan satışlar göz önüne alındığında; NBAStoe.CN üzerinden yapılan satışlarda Kobe Bryant, ilk sırada yer alıyor. Genel sıralamada Stephen Curry ikinci sırada yer alırken, Michael Jordan ise üçüncü sırada yer aldı.

Basketbolu bırakanlar arasında Allen Iverson 5'inci, Tim Duncan 6'ıncı, Tracy McGrady ise 12'inci sırada yer alıyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Michael Jordan, Stephen Curry, Kobe Bryant, Tim Duncan, Eylül, Çin