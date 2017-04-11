Basketboldan Futbola Müthiş Fark!

Fenerbahçe, Dick Advocaat ile istikrarsız sonuçlar alınca taraftar da takıma küstü... Sarı-lacivertli takımın Akhisar Belediye ile oynadığı son lig maçını sadece 7 bin 500 taraftar izledi. Sarı-lacivertliler, basketbolda ise Avrupa'nın devlerini sollamış durumda. Euroleague'de şampiyonluk kovalayan Obradovic'in öğrencilerini izlemeye Ataşehir'e ortalama 11 bin sarı-lacivertli taraftar geliyor. Fener, bu istatistikle Euroleague'de üst sıralarda...



TARAFTAR BASKETBOLA ODAKLANDI



Sarı-lacivertliler, kendisine 3. sırada yer bulurken CSKA Moskova, Panathinaikos, Real Madrid, Barcelona ve Olymipakos gibi dev kulüpleri geride bıraktı. Zaten Fenerbahçe taraftarı, şu anda futboldan çok basketbola odaklanmış durumda.



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