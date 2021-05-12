Basketbolda uzatmalar sayılıyor mu?

Devre ve periyot sonuçlarına yönelik oyunlar sonrası basketbol oyunları uzatmaya giderse, oynanan bahisler ve kuponlar uzatma sonuçlarına göre değerlendirilecektir. Peki, Basketbolda uzatmalar sayılıyor mu? Basketbolda uzatmalar dahil mi?

Devre ve periyot sonuçlarına yönelik oyunlar sonrası basketbol oyunları uzatmaya giderse, oynanan bahisler ve kuponlar uzatma sonuçlarına göre değerlendirilecektir. Peki, Basketbolda uzatmalar sayılıyor mu? Basketbolda uzatmalar dahil mi? İşte detaylar haberimizde…

BASKETBOLDA UZATMALAR SAYILIYOR MU?

Devre ve periyot sonuçlarına yönelik oyunlar sonrası basketbol oyunları uzatmaya giderse, oynanan bahisler ve kuponlar uzatma sonuçlarına göre değerlendirilecektir.

İddaa'da yeni dönemle birlikte basketbol oyunlarında değişikliğe gidildi.

Eski dönemde maç sonu oyunu veya maç sonu için alt veya üst seçeneklerine kupona yapıldığında uzatma süresi oynadığınız oyunun sonucunu etkilemiyordu.

Ancak yeni dönemle birlikte maç sonu için oynanan taraf ve alt-üst oyunlarında uzatma süreleri de oynadığınız oyunun sonucuna dahil ediliyor.

Örneğin normal süresi 80-80 biten bir basketbol maçına 160,5 üst seçeneği için oynamışsanız ve maçın uzatma süresi 90-89 biterse oynadığınız oyun tutmuş sayılıyor.

Ancak aynı maça 160,5 alt oynamışsanız ve uzatma süresi 90-89 sonuçlanmış ise oynadığınız oyun tutmamış sayılıyor.

Bu durum maç sonu taraf oyunları için de geçerli. Normal süresi beraber biten karşılaşmalarda uzatma sonucunda hangi takım maçı kazanmışsa o takım maçın galibi sayılıyor. Eski dönemde maç uzatmaya gitmişse karşılaşma berabere bitti sayılıyordu.